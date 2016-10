Der Publisher und Entwickler Ubisoft hat den Erscheinungstermin für das kommende Action-Adventure Watch Dogs 2 für den PC um etwa zwei Wochen nach hinten verschoben.

Dieses wird dann also erst am 29. November 2016 erscheinen, der Releasetermin für die PlayStation 4 und die Xbox One bleibt indes der 15. November dieses Jahres. Nebenbei hat Ubisoft auch die Systemanforderungen für den Rechner bekanntgegeben, diese könnt ihr euch auf der unterhalb verlinkten, offiziellen Website ansehen.

(via ubi.com)