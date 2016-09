The Witcher 3: Wild Hunt – Termin für die GOTY-Edition bekannt

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat ja bereits vor einigen Wochen bestätigt, dass es eine Game of the Year-Edition des neuesten The Witcher 3: Wild Hunt geben wird.

Jetzt steht auch endlich ein geplanter Erscheinungstermin für das Hauptspiel inklusive aller 16 kostenloser DLC’s, sowie den beiden Erweiterungen Blood and Wine und Hearts of Stone fest. Wer sich den Rollenspiel-Epos also endlich einmal kaufen möchte, hat ab dem 30. August 2016 die Gelegenheit das Gesamtpaket zu erstehen. Ein konkreter Preis für die GOTY-Edition steht bisher noch nicht fest. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch gleich unterhalb dieser Newsmeldung ansehen.