The Last of Us: Part 2 wurde angekündigt

Das Entwicklerstudio Naughty Dog hat jetzt im Rahmen der diesjährigen PlayStation Experience, kurz PSX, den Nachfolger zum 2013 veröffentlichten Action-Adventure The Last of Us angekündigt.

The Last of Us: Part 2 setzt die Handlung einige Jahre nach dem Ende des Serien-Erstlings fort. Anders als noch im Vorgänger, dürfen wir diesmal die Mehrheit der Spielzeit als etwa 19-jährige Ellie verbringen. Joel ist zwar auch noch mit von der Partie, wird allerdings nur als Nebenfigur dienen. Einen konkreten Termin gibt es seitens Naugthy Dog noch nicht, wir rechnen allerdings mit einem Release im Herbst des kommenden Jahres.

(via GamePro.de)