The Binding of Isaac: Rebirth bekommt einen Releasetermin

Das Actionspiel The Binding of Isaac: Rebirth des Indie-Entwicklers Edmund McMillen hat jetzt auch endlich einen konkreten Erscheinungstermin bekommen.

Wie auf der offiziellen Spiele-Website zu lesen ist, kommt die verbesserte Fassung des Indie-Hits von 2011 am 4. November dieses Jahres für den PC, für Mac, die PlayStation 4 und die PlayStation Vita als Download-Titel in den Handel. Via Steam kostet die Vorbesteller-Version derzeit knapp 15 Euro, wer bereits den Vorgänger The Binding of Isaac besitzt bekommt einen Preisnachlass von 33%.

(via bindingofisaac.com)