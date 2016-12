Steam Winter Sale 2016 startet heute

Es ist wieder einmal soweit. Nur drei Wochen nach dem Ende des offiziellen Steam Herbst Abverkaufs, startet heute um 19:00 Uhr MEZ bereits der Steam Winter Sale 2016.

Wir alle wissen natürlich was das zu bedeuten hat. Bis zum Ende der Winteraktion am 2. Jänner 2017 können wieder tausende Titel verschiedenster Genres, zu teils unverschämt günstigen Preisen gekauft werden. Wer noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für einen Freund gefunden hat, könnte dafür theoretisch auch den Steam Sale nutzen. Wer hingegen bereits zu viele Spiele in seiner Bibliothek hat und nicht schon wieder in Versuchung geraten möchte, sollte die Shop-Seite, wenn möglich bis zum Ende der Aktion meiden. 😉

(via Steam)