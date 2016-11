Steam Herbst Sale wurde gestartet

Die Online-Distributationsplattform Steam bietet ab heute wieder den Herbst-Verkauf an, bei dem es bis Ende des Monats eine Vielzahl an Spielen teils stark im Preis reduziert zu kaufen gibt.

Heute sind beispielsweise die Actionspiel-Reihen Just Cause, Far Cry & Grand Theft Auto, sowie der Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls 5: Skyrim stark reduziert erhältlich. Städtebau-Fans dürfen sich hingegen über ein verbilligtes Cities: Skylines freuen. Alle Aktionen schaut ihr euch am besten auf der unterhalb verlinkten Steam-Startseite an.

(via Steam)