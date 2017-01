Sniper Ghost Warrior 3: Termin und Inhalte der Beta bekannt

Das Entwicklerstudio City Interactive hat jetzt den offiziellen Starttermin der offenen Beta-Phase für das Scharfschützenspiel Sniper: Ghost Warrior 3 bekanntgegeben.

Somit wird der öffentliche Test am 3. Februar 2017 starten und soll dem Team um den Ego-Shooter noch die letzten Schwachstellen aufzeigen, bevor das fertige Spiel dann am 4. April dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen soll. Die Beta gibts vorerst nur für den Rechner und bringt die zwei Missionen „Blockout“ und „Cut Off“der Solo-Kampagne mit sich. Auf der unterhalb verlinkten, offiziellen Website des Taktik-Shooters könnt ihr euch noch für die Beta registrieren.

(via sniperghostwarrior3.com)