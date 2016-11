Der Publisher und Entwickler Daedalic Entertainment hat jetzt die Demo-Version des kommenden Point&Click-Adventures Silence für den Rechner via Steam veröffentlicht.

So kann das Adventure in Form einer zeitlich begrenzten Testversion bereits vor dem geplanten Erscheinungstermin angespielt werden. Silence erscheint am kommenden Dienstag den 15. November 2016 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One, ein genauer Preis ist bislang noch nicht bekannt.

(via Steam)