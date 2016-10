Rise of the Tomb Raider: PS4-Start zum 20. Jubiläum

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Tomb-Raider-Reihe, ist Rise of the Tomb Raider heute nach der einjährigen Xbox-exklusivität, endlich auch für Sony’s PlayStation 4 erschienen.

Und zwar in der mit Extras vollgestopften, sogenannten Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration-Edition. Diese ist heute auch für den PC und für die Xbox One erschienen. Die PC und Xbox-Fassungen bleiben im Grunde beim Alten, bekommen aber wie auch die PlayStation-Version die exklusive Zusatz-Mission Blutsbande dazu.

(via gameswelt.de)