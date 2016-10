Red Dead Redemption 2 wurde angekündigt

Noch gestern hatte der Publisher Rockstar Games via Twitter mehrere Andeutungen in Richtung eines neuen Red Dead Redemption-Titels gemacht.

Jetzt ist es offiziell: Red Dead Redemption 2 wurde offiziell für den Herbst 2017 angekündigt. Was uns und wohl auch vielen anderen Spielern ganz und gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass die Fortsetzung wohl wieder nicht für den PC erscheinen wird. Vorerst wurden lediglich die Versionen für die Xbox One und die PlayStation 4 bestätigt. Möglich wäre zwar eine ähnliche Wartezeit wie es bei GTA 5 der Fall war, allerdings hat das erste Red Dead Redemption bisher auch noch keine PC-Version erhalten, was die Aussichten für PC-Fans eher trüben dürfte.

Den ersten offiziellen Trailer wird es übrigens am Donnerstag, den 20. Oktober ab 17:00 MEZ zu sehen geben.

(via Twitter)