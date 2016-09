Rayman Origins für PC kostenlos zum Download erhältlich

Zum 30-jährigen Jubiläum des französischen Publishers und Entwicklers Ubisoft, werden bereits seit Juni dieses Jahres monatlich Spiele-Klassiker verschenkt.

Nachdem die Aktion im Juni mit dem Action-Adventure Prince of Persia: The Sands of Time begonnen hat, und im Juli mit Splinter Cell fortgesetzt wurde, ist jetzt im August das Jump-&-Run Rayman Origins an der Reihe. Die monatlichen Aktionen gehen übrigens noch bis Dezember, regelmäßiges reinschauen zahlt sich also aus. Das Spiel kann auf der unterhalb verlinkten, offiziellen Website heruntergeladen werden.

(via ubi.com)