Mit dem Japan-Update Red Crow ist am 17. November 2016 der letzte Teil der diesjährigen Erweiterungs-Staffel des Multiplayer-Taktikshooters Rainbow Six: Siege erschienen.

Kommendes Jahr geht’s aber munter weiter mit neuen Updates, die ab Februar 2017 wieder in gewissen Zeitabständen erscheinen werden. Diese bringen über das gesamte Jahr verteilt, wieder eine Vielzahl an neuen Operatoren, Spielmodi und Maps in den Mehrspieler-Shooter.

(via GameStar.de)