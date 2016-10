Das Entwicklerstudio Frontier Developments hat jetzt den genauen Termin für den Start der Beta-Phase der Wirtschaftssimulation Planet Coaster bekanntgegeben.

Am 09. November 2016 wird demnach der Umstieg von der Alpha- zur Beta-Phase vorgenommen. Ab dann können Besitzer der Early-Bird-Edition, oder Vorbesteller der Thrillseeker-Edition die Beta im Umfang der Release-Version testen. Das fertige Planet Coaster soll am 17. November 2016 für den PC via Steam erscheinen.

(via Steam)