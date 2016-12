Microsoft übernimmt den Minecraft-Entwickler Mojang für 2,5 Milliarden US-Dollar

Letzte Woche gab es die Gerüchte dazu, doch seit heute ist fix: Microsoft kauft das Indie-Entwicklerstudio Mojang für ganze 2,5 Milliarden US-Dollar.

Spieler, die Minecraft auf der PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita oder auf Android- und iOS-Devices spielen, brauchen aber keine Angst haben. Das Spiel wird auch auf diesen Plattformen weiter entwickelt werden. Minecraft wird also nicht PC- bzw. Xbox-exklusiv werden. So steht es in der offiziellen Bestätigung der Übernahme von Mojang durch Microsoft. Zeitgleich hat sich auch Markus Persson auf seinem Blog zu Wort gemeldet, und seinen Rückzug aus der Indie-Entwicklerschmiede bekannt gegeben.

(via Mojang)