Left 4 Dead: Entwickler veröffentlichen neue Karte

Der Entwickler Turtle Rock Studios hat jetzt eine neue Karte für die Einzel- und Mehrspieler-Kampagne des 2008 erschienen Ego-Shooters Left 4 Dead veröffentlicht.

Die Karte Dam it: Buried by the Flood, spielt zwischen den beiden Missionen Dead Air und Blood Harvest. Zwar kann die gesamte Mission bereits durchgespielt werden, doch Fehlen vielerorts noch Details für bessere Atmosphäre. Diese sollen aber demnächst nachgereicht werden. Wer an dem Karten-Addon interessiert ist, kann sich die Installationsdatei auf der unterhalb verlinkten Website herunterladen.

(via augerresources.com)