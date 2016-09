Der Publisher Square Enix hat jetzt den offiziellen Termin für die physikalische Fassung der ersten Staffel des Episoden-Meuchelspiels Hitman bekanntgegeben.

Demnach erscheint die Disc im Steelbook am 31. Jänner 2017 im Einzelhandel. Enthalten sind dabei alle sechs Episoden, der Prolog, drei Bonus-Missionen, ein Artbook, der Soundtrack, ein Making-Of und ein digitaler Code für Zusatzinhalte. Die Fassung für die PlayStation 4 enthält dazu mit The Sarajevor Six sechs exklusive Aufträge.

(via GameStar.de)