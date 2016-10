Hitman: Erscheinungstermin für die finale Episode bekannt

Der Publisher Square Enix hat jetzt den offiziellen Erscheinungstermin für die sechste und letzte Episode der ersten Staffel des Action-Adventures Hitman bekanntgegeben.

Diese erscheint am 31. Oktober 2016 und führt Nummer 47 auf die namensgebende Nordinsel Japans, Hokkaido. Dort gilt es in der Mission Situs Inversus innerhalb einer luxuriösen Privatklink zwei Zielpersonen zu liquidieren. Dabei sollen alle in den bisherigen Episoden erlernten Fähigkeiten gefordert werden, um den Auftrag perfekt auszuführen.

(via hitman.com)