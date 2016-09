Gears of War 4: Splitscreen-Koop und LAN-Modus für PC

Das Entwicklerstudio The Coalition hat für den kommenden 3rd-Person-Shooter Gears of War 4 jetzt sowohl einen LAN-Modus, als auch ein Splitscreen-Koop bestätigt.

Damit kann also die gesamte Kampagne auf einem Rechner mit geteiltem Bildschirm gespielt werden, der mittlerweile eher selten gewordene LAN-Modus ermöglicht Mehrspieler-Partien im lokalen Netzwerk. Der Mehrspieler-Modus wird auch plattformübergreifend mit Xbox One-Besitzern gespielt werden können. Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für den PC und die Xbox One.

(via pcgamer.com)