Der Publisher Capcom hat jetzt den Erscheinungstermin für die Kollektion Dead Rising Triple Pack festgelegt.

Somit werden die drei HD-Remastered-Fassungen von Dead Rising, Dead Rising 2 und Dead Rising 2: Off the Record am 13. September 2016 für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Am selben Tag kommt auch die überarbeitete Version des Serien-Erstlings für den PC via Steam. Dead Rising 4 soll gegen Ende dieses Jahres, am 6. Dezember 2016 erscheinen.

(via GameStar.de)