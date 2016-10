Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans: Kickstarter-Kampagne wurde gestartet

Das Entwicklerstudio Trinity Team hat jetzt eine Kickstarter-Kampagne zum Sidescroll-Brawler Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans gestartet.

Ursprung des Projektes war ein GameJam, bei dem die Demo Schiaffi & Fagioli entstanden ist. Das fertige Spiel soll eine Vielzahl an Leveln aus den berühmtesten Bud Spencer & Terence Hill-Abenteuern bieten. Dabei sollen die Pixel-Grafik, die Musik und ganz besonders die Soundeffekte ihren Beitrag zur einzigartigen Atmosphäre der Haudrauf-Filme leisten. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 11. Dezember 2016, bis dahin sollten sich mindestens 130.000 Euro ansammeln um die Basis-Version des Action-Adventures verwirklichen zu können. Zusätzliches Budget wird gegebenenfalls in die Original-Soundtracks der jeweiligen Filme, in Konsolen-Portierungen und in Bonus-Level investiert.

(via Kickstarter.com)