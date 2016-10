Battlefield 1: Trial-Fassung ist ab sofort verfügbar

Deutlich früher als eigentlich erwartet, haben der Publisher Electronic Arts und der Entwickler DICE, heute die Trial-Version des Multiplayer-Shooters Battlefield 1 via Origin und Xbox Live veröffentlicht.

In dieser Pre-Release-Fassung sind bereits die beiden Missionen Stahlgewitter und Durch Morast und Blut der Solo-Kampagne, sowie die Multiplayer-Modi Eroberung, Rush, Vorherrschaft und Operationen auf den Maps Sinai, Suez, St.Quentin, Amiens und die Festung von Faw, spielbar. Zwei kleine Haken gibt es dann aber doch, denn diese Test-Fassung ist nur für Mitglieder des kostenpflichtigen Origin-Access, beziehungsweise dessen Xbox-Pendant verfügbar, und das auch nur für insgesamt 10 Spielstunden. Bis zum offiziellen Erscheinungstermin am 21. Oktober 2016 solltet ihr euch diese Zeit also gut einteilen. Vorbesteller erhalten übrigens bereits ab dem 18. Oktober Zugang zu den Battlefield-Servern.

(via golem.de)