Die mittlerweile dritte Episode der Adventure-Reihe Batman: The Telltale Series erscheint heute um 19:00 Uhr MEZ für den PC über die offizielle Telltale-Website, sowie via Steam und die Xbox One via Xbox Live.

Spieler der PlayStation 4 und PlayStation 3 müssen sich noch bis zum 27. Oktober 2016 gedulden, bis die neueste Episode New World Order dort im PSN freigeschaltet wird. Im neuen Trailer werden unter anderem Harvey Dent alias Two Face, der Pinguin und auch Catwoman gezeigt.

(via Steam)