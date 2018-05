Atomic Heart: Gameplay-Trailer veröffentlicht und Release noch 2018

Das russische Entwicklerstudio Mundfish hat vor wenigen Tagen einen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Open-World-Shooter Atomic Heart veröffentlicht.

Darin wird ganz klar verdeutlicht an welchen Action-Titeln der letzten Jahre sich der Ego-Shooter orientiert. Den größten Einfluss dürfte dabei die Fallout-Reihe haben, doch im Gegensatz dazu bietet Atomic Heart eine dystopische Version der Sowjetunion im goldenen Atomzeitalter. Die Ego-Ansicht vermittelt dagegen eher ein Gefühl von Bioshock, wobei in den meisten Szenen verschiedenste Nahkampfwaffen gezeigt werden. Die Waffen können wohl auch verbessert und je nach persönlichem Geschmack optisch angepasst werden. Neben miesgelaunten Robotern, trachten uns auch nukleare Zombies nach dem Leben, vor denen wir wahlweise auch ganz einfach flüchten können. Die Atmosphäre erinnert wie gesagt, sehr stark an die Fallout-Spiele, Atomic Heart besitzt aber doch seinen eigenen sowjetisch-futuristischen Stil.

Ob das fertige Spiel das halten kann, was uns der Trailer verspricht, werden wir voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres herausfinden, wenn Atomic Heart für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Wir sind in jeder Hinsicht gespannt!



(via Steam)